Diwali Celebration: देश भर में मना खुशियों और उजाले का पर्व दीपावली, देखें PHOTOS, VIDEOS

Diwali Celebration: उजालों और खुशियों का पर्व दीपावली 20 अक्टूबर, सोमवार को देश भर में पारंपरिक उत्साह और गर्मजोशी के साथ मनाया गया। लोगों ने शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी-गणेश पूजन किया। प्रसाद बांटा। दोस्तों, रिश्तेदारों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मंदिरों में दीये जलाए। घरों में व्यंजन बनाए गए। मिठाई खाई गई। शाम के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की।
#WATCH | Srinagar, J&K | The iconic Ghanta Ghar at Lal Chowk illuminated. The earthern lamps make the pattern of Operation Sindoor to honour the armed forces on the occasion of #Diwali2025. pic.twitter.com/cfOAaBZb11
— ANI (@ANI) October 20, 2025
आतिशबाज़ी के अलावा, दिवाली ने खाने-पीने, परिवार और परंपराओं पर ज़ोर दिया। लोगों ने घरों की सफ़ाई की, नए कपड़े पहने, उपहारों का आदान-प्रदान किया और मिठाइयाँ और उत्सव के व्यंजन बनाए। दिल्ली में, गुरुद्वारा बंगला साहिब ने दिवाली और बंदी छोड़ दिवस दोनों मनाए, जिससे त्योहार की समावेशी भावना उजागर हुई।
#WATCH | Delhi: People burst crackers and celebrate #Diwali. Supreme Court allowed green crackers in Delhi this time. pic.twitter.com/sImjgU1jMM
— ANI (@ANI) October 20, 2025
इस हफ़्ते भारत भर में लाखों घर और सड़कें जगमगा उठीं क्योंकि पूरा देश रोशनी के त्योहार दिवाली को मनाने के लिए एक साथ आया। भारत के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक, दिवाली धर्म और क्षेत्र से परे है, जो परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों को प्रकाश, आनंद और एकजुटता के जीवंत उत्सव में एक साथ लाती है।
#WATCH | Assam: People of Supermarket area in Guwahati celebrate Diwali by lighting diyas and paying tributes to singer Zubeen Garg. pic.twitter.com/8BDJHphlz1
— ANI (@ANI) October 20, 2025
इस साल की दिवाली में परंपरा और आधुनिक समायोजन का मिश्रण देखने को मिला। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बाद पहली बार दिल्ली में "ग्रीन पटाखों" के इस्तेमाल की अनुमति दी, जिससे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी गई। हालाँकि पर्यावरण संबंधी चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन इस फैसले से कई लोगों को राहत मिली है जिन्होंने ज़्यादा पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के साथ जश्न मनाया।
#WATCH | Delhi: Buildings in Connaught Place area illuminated and decorated, on the occasion of #Diwali pic.twitter.com/cXUyr1SsjB
— ANI (@ANI) October 20, 2025
राजधानी के मध्य में स्थित, कनॉट प्लेस रोशनी, सजावट और पारिवारिक समारोहों के जगमगाते केंद्र में तब्दील हो गया। मंदिर, घर और गलियाँ, हज़ारों दीयों, आकर्षक रोशनियों और रंग-बिरंगी रंगोलियों से जगमगा उठे—रंगीन पाउडर, चावल और फूलों की पंखुड़ियों से बनी सुंदर डिज़ाइनें।
#WATCH | Gurdwara Bangla Sahib in Delhi illuminated, on the occasion of Diwali and eve of Bandi Chhor Divas. pic.twitter.com/bGxiMR0qbh
— ANI (@ANI) October 20, 2025