    Diwali Celebration: देश भर में मना खुशियों और उजाले का पर्व दीपावली, देखें PHOTOS, VIDEOS

    इस हफ़्ते भारत भर में लाखों घर और सड़कें जगमगा उठीं क्योंकि पूरा देश रोशनी के त्योहार दिवाली को मनाने के लिए एक साथ आया। भारत के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक, दिवाली धर्म और क्षेत्र से परे है, जो परिवारों, समुदायों और संस्कृतियों को प्रकाश, आनंद और एकजुटता के जीवंत उत्सव में एक साथ लाती है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 11:40:53 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 12:00:46 AM (IST)
    Diwali Celebration: देश भर में मना खुशियों और उजाले का पर्व दीपावली, देखें PHOTOS, VIDEOS
    देश के राज्‍यों में मनी दीये जले, आतिशबाजी हुई।

    HighLights

    1. लोगों ने शुभ मुहूर्त में लक्ष्‍मी-गणेश पूजन किया। प्रसाद बांटा।
    2. दोस्‍तों, रिश्‍तेदारों को शुभकामनाएं दीं। मंदिरों में दीये जलाए।
    3. घरों में व्‍यंजन बनाए गए। मिठाई खाई गई। आतिशबाजी की।

    Diwali Celebration: उजालों और खुशियों का पर्व दीपावली 20 अक्‍टूबर, सोमवार को देश भर में पारंपरिक उत्‍साह और गर्मजोशी के साथ मनाया गया। लोगों ने शुभ मुहूर्त में लक्ष्‍मी-गणेश पूजन किया। प्रसाद बांटा। दोस्‍तों, रिश्‍तेदारों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। मंदिरों में दीये जलाए। घरों में व्‍यंजन बनाए गए। मिठाई खाई गई। शाम के बाद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की।

    naidunia_image


    आतिशबाज़ी के अलावा, दिवाली ने खाने-पीने, परिवार और परंपराओं पर ज़ोर दिया। लोगों ने घरों की सफ़ाई की, नए कपड़े पहने, उपहारों का आदान-प्रदान किया और मिठाइयाँ और उत्सव के व्यंजन बनाए। दिल्ली में, गुरुद्वारा बंगला साहिब ने दिवाली और बंदी छोड़ दिवस दोनों मनाए, जिससे त्योहार की समावेशी भावना उजागर हुई।

    naidunia_image

    naidunia_image

    इस साल की दिवाली में परंपरा और आधुनिक समायोजन का मिश्रण देखने को मिला। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के बाद पहली बार दिल्ली में "ग्रीन पटाखों" के इस्तेमाल की अनुमति दी, जिससे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी गई। हालाँकि पर्यावरण संबंधी चिंताएँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन इस फैसले से कई लोगों को राहत मिली है जिन्होंने ज़्यादा पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों के साथ जश्न मनाया।

    naidunia_image

    राजधानी के मध्य में स्थित, कनॉट प्लेस रोशनी, सजावट और पारिवारिक समारोहों के जगमगाते केंद्र में तब्दील हो गया। मंदिर, घर और गलियाँ, हज़ारों दीयों, आकर्षक रोशनियों और रंग-बिरंगी रंगोलियों से जगमगा उठे—रंगीन पाउडर, चावल और फूलों की पंखुड़ियों से बनी सुंदर डिज़ाइनें।

