Diwali से पहले किसानों की बल्ले-बल्ले: सरकार ने गेहूं समेत छह फसलों के MSP में की भारी बढ़ोतरी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में विपणन वर्ष 2026-27 के लिए छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी गई है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इसके तहत गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड-सरसों और कुसुम के एमएसपी में वृद्धि की गई है।
पिछले वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह 6.59 प्रतिशत की वृद्धि है। इस बढ़ोतरी से किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।
एमएसपी में सबसे अधिक बढ़ोतरी कुसुम के लिए की गई है, जिसमें 600 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसके बाद मसूर के दाम 300 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए गए हैं। चना के एमएसपी में 225 रुपये प्रति क्विंटल, रेपसीड और सरसों के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल और जौ के लिए 170 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।
गेहूं रबी की सबसे प्रमुख फसल है, जिसकी बुवाई अक्टूबर से शुरू होकर मार्च में कटाई होती है। इसके बाद अप्रैल से विपणन वर्ष की शुरुआत होती है और जून तक अधिकतर खरीदारी पूरी हो जाती है। सरकार ने 2025-26 के लिए गेहूं उत्पादन का लक्ष्य 11.9 करोड़ टन रखा है, जो अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है।
यह भी पढ़ें- DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा एरियर, 3% डीए बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी सैलरी? समझें पूरा कैलकुलेशन