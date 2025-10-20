Diwali Weather Update: दीपावली से पहले मौसम का बदला मिजाज, यूपी-बिहार में धूप, मुंबई में गर्मी, दिल्ली का हाल बेहाल

डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। दीपावली सप्ताह की शुरुआत के साथ देश के कई राज्यों में मौसम में हल्के-फुल्के बदलाव दिख रहे हैं। जहां उत्तर और पूर्वी भारत में दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में सुबह-शाम की ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

उत्तर प्रदेश लखनऊ, बहराइच, सुलतानपुर और प्रयागराज में रविवार को सुबह धूप खिली रही, लेकिन दोपहर तक गर्मी का एहसास होने लगा। कानपुर और उरई जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर तक तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात का तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी।