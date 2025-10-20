Diwali Weather Update: दीपावली से पहले मौसम का बदला मिजाज, यूपी-बिहार में धूप, मुंबई में गर्मी, दिल्ली का हाल बेहाल

मेरी खबरें
    दीपावली सप्ताह की शुरुआत के साथ देश के कई राज्यों में मौसम में हल्के-फुल्के बदलाव दिख रहे हैं। जहां उत्तर और पूर्वी भारत में दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में सुबह-शाम की ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 08:23:47 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 09:05:28 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क, नईदुनिया। दीपावली सप्ताह की शुरुआत के साथ देश के कई राज्यों में मौसम में हल्के-फुल्के बदलाव दिख रहे हैं। जहां उत्तर और पूर्वी भारत में दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आने वाले दिनों में सुबह-शाम की ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

    उत्तर प्रदेश

    लखनऊ, बहराइच, सुलतानपुर और प्रयागराज में रविवार को सुबह धूप खिली रही, लेकिन दोपहर तक गर्मी का एहसास होने लगा। कानपुर और उरई जैसे इलाकों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 22 अक्टूबर तक तापमान सामान्य रहेगा, लेकिन उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात का तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी।


    बिहार

    पटना और आसपास के जिलों में भी दिन में तीखी धूप और रात में हल्की ठंड का असर दिखाई दिया। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं नालंदा में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री तक पहुंचा। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले पांच दिनों तक दिन के तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई, लेकिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है।

    महाराष्ट्र (मुंबई)

    पश्चिमी भारत में मौसम का मिजाज अभी भी सामान्य से ज्यादा गर्म है। मुंबई के सांताक्रूज वेधशाला ने 17 अक्टूबर को 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो पिछले सात सालों में अक्टूबर का दूसरा सबसे ऊंचा तापमान है। दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के बाद शुष्क मौसम बना हुआ है। अरब सागर में निम्न दबाव क्षेत्र बनने से तटीय इलाकों में हल्की गर्जना वाले बादल और बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है।

    मध्य भारत

    भोपाल और आसपास के हिस्सों में रविवार को दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। यहां भी 22 अक्टूबर के बाद ठंड में इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह से उत्तर भारत और मध्य भारत में रात का तापमान लगातार गिरना शुरू होगा।

    दिल्ली का हाल

    दिवाली से ठीक एक दिन पहले रविवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। लगातार बिगड़ते हालात के चलते शाम सात बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 302 दर्ज किया गया, जबकि शाम चार बजे यह 296 था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि निकट भविष्य में भी हालात में सुधार की संभावना नहीं है। इसी वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण के सभी नियम और प्रतिबंध लागू कर दिए हैं।

