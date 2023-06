Khushbu Sundar Issue: डीएमके ने अपने नेता शिवाजी कृष्णमूर्ति के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। डीएमके प्रवक्ता शिवाजी कृष्णमूर्ति ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता खुशबू सुंदर को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसके बाद रविवार को डीएमके ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। उधर, भारतीय जनता पार्टी की नेता और अभिनेत्री खुशबू सुंदर ने उनके खिलाफ की गई कथित भद्दी टिप्पणियों के लिए फटकार लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस मामले को खुद उठाएगी। आपको बता दें कि वह स्वयं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं।

#WATCH | Khushbu Sundar, BJP leader and member of National Commission for Women (NCW) on DMK speaker Sivaji Krishnamurthy's alleged remarks on her, says "When they do not have anything to say, they will stoop to this level of maligning and character assassination. I wanted CM MK… pic.twitter.com/kvYKuNOPcA

— ANI (@ANI) June 18, 2023