भारतीय राजनीति के दो दिग्गज नेता, डॉ. मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह यादव अस्पताल में भर्ती हैं। Dr. Manmohan Singh को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार रात दिल्ली के ऐम्स भर्ती करवाया गया था। वहीं Mulayam Singh Yadav को 24 घंटो में दूसरी बार लखनऊ के वेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। Dr. Manmohan Singh के बारे में ऐम्स के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर है। मंगलवार सुबह उनके शरीर का तापमान भी सामान्य है। वहीं Mulayam Singh Yadav के बारे में कहा जा रहा है कि उनके पेट में तकलीफ है, जिसका इलाज किया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, रविवार को मुलायम सिंह के पेट में तकलीफ थी। सुधार न होने पर देर शाम उन्हें लखनऊ के शहीद पथ स्थित मेदांता अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया। 3 दिन से अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह को शनिवार सुबह ही छुट्टी मिली थी। पेट में सूजन की शिकायत पर गुरुवार को उन्हें भर्ती कराया गया था। कोलोनोस्कोपी के बाद उन्हें आराम मिल गया था। शनिवार को छुट्टी मिलने के बाद वह घर चले गए थे। लेकिन, रविवार शाम उनकी तबीयत फिर खराब होने पर उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अचानक बिगड़ गई थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सेहत

वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को सीने में दर्द की शिकायत के बाद रविवार रात 8ः45 बजे ऐम्स के कार्डिंयक सेंटर के आईसीयू में भर्ती किया गया था। ऐम्स के अनुसार, 87 वर्षीय डॉ. सिंह को लंबे समय से हृदय की बीमारी है। उनकी दो बार बाईपास सर्जरी हो चुकी है। सीने में दर्द की शिकायत और सांस लेने में परेशानी के कारण उन्हें ऐम्स की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। इसके बाद उन्हें आइसीयू में भर्ती किया गया। कार्डिंयोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. नीतीश नायक के नेतृव में उनका इलाज चल रहा है। दो

Former PM&Congress leader Dr Manmohan Singh was admitted to AIIMS for observation&investigation after he developed febrile reaction to new medication.He's being investigated to rule out other causes of fever. He's stable & under care at the Cardiothoracic Centre of AIIMS: Sources pic.twitter.com/0zJD86VZBb

