Corona Upadate: नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने एक बार फिर वैक्सीन की अहमियत पर जोर देते हुए बताया कि वैक्सीन का सिंगल डोज भी कोरोना के कारण होनेवाली मौत की दर को 82 फीसदी तक कम कर देता है। वहीं दोनों डोज लेने पर कोरोना मौत की संभावना 95 फीसदी तक कम हो जाती है। डाॅ वीके पाॅल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रेस काॅनफ्रेंस में ये बातें कहीं। उन्होंने ICMR का हवाला देते हुए कहा कि उनकी स्टडी में यह बात सामने आयी है कि वैक्सीन लेने से मौत का खतरा काफी कम हो जाता है। साथ ही अस्पताल में भर्ती होने की नौबत भी काफी कम लोगों को ही आती है। उन्होंने बताया कि यही वजह है कि देश में टीकाकरण अभियान को पूरे जोर-शोर से चलाया जा रहा है। अब तक 39.53 करोड़ डोज दी जा चुकी है।

One dose of vaccine was able to reduce the mortality rate by 82%. Two doses of vaccine were successful in preventing 95% of deaths due to COVID-19 during the second wave: Dr VK Paul, Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/TLZye6RRvr

— ANI (@ANI) July 16, 2021