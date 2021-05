उत्तर प्रदेश में 20 लोगों को अलग-अलग वैक्सीन के डोज देने के बाद निशाने पर आई सरकार ने सफाई दी है। नीति आयोग के सदस्य डाॅ.वी.के पाॅल ने कहा कि वैसे तो हमारा नियम यही है कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज एक ही कंपनी के वैक्सीन के दिये जायेंगे। यानी अगर किसी को कोवैक्सीन की पहली डोज पड़ी है तो दूसरी डोज भी उसी की पड़ेगी। लेकिन अगर गलती से किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है कि उसे वैक्सीन के दोनों डोज अलग-अलग कंपनियों के वैक्सीन के दिये गये हैं, तो भी यह चिंता का विषय नहीं है।

As per the protocol, stick to the same dose of vaccine as the first one. If in case people are getting different doses there is no cause for concern, it's safe. We are thinking to mix and match (vaccine doses) on a trial basis: Dr VK Paul Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/JFnF2BFVDe

— ANI (@ANI) May 27, 2021