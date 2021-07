नीति आयोग से सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कोरोना महामारी के इस दौर में बहुत ही राहत देनेवाली जानकारी साझा की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कोविशील्ड वैक्सीन कोरोना वायरस से 93 फीसदी तक सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं इसका डोज लेने से कोरोना से होने वाली मौत के मामले में 98 फीसदी तक कमी होती है। वैसे उन्होंने ये भी कहा कि टीका लगवाने से संक्रमण कम होता है, लेकिन बचाव की पूर्ण गारंटी नहीं है। फिर भी इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप की वजह से तेजी से फैली कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय (AFMC) ने इससे जुड़ी एक स्टडी की थी। उसी का हवाला देते हुए नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी के पॉल ने अध्ययन के नतीजे पेश किए।

यह अध्ययन 15 लाख चिकित्सकों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों पर किया गया। उन्होंने कहा, “जिन लोगों को कोविशील्ड टीका लगाया गया, उनमें 93 प्रतिशत तक सुरक्षा देखी गई। और यह दूसरी लहर के दौरान था, जो डेल्टा वायरस की वजह से फैली थी। इसी तरह मृत्युदर में भी 98 प्रतिशत की कमी देखी गई।”

Study was conducted on 15 lakh doctors & frontline workers in AFMC who were administered with Covishield. It revealed that there was 93% reduction in infection during 2nd wave which was driven by the Delta variant & 98% mortality reduction: Dr VK Paul, Member-Health, Niti Aayog pic.twitter.com/jWDfEd7Tkl

— ANI (@ANI) July 27, 2021