Sputnik Vaccine in Inia: नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने आज (गुरुवार) प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जिसमें उन्होंने देश में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत में स्पुतनिक वी टीका आ गया है। अगले सप्ताह से इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। पॉल ने बताया कि रूस से सीमित आपूर्ति की बिक्री अगले हफ्ते शुरू होगी। दो बिलियन वैक्सीन अगले पांच माह में उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि स्पुतनिक अक्टूबर तक देश में बनने लगेगी। डॉ. वीके पॉल ने बताया कि कोविड वैक्सीन की करीब 18 करोड़ डोज लग चुकी हैं। अमेरिका में यह संख्या 26 करोड़ है। फिलहाल हम तीसरे पायदान पर है। उन्होंने कहा, 'जुलाई से उत्पादन शुरू होगा और 15.6 करोड़ वैक्सीन का निर्माण किया जाएगा।' डॉ. पॉल ने कहा कि एफडीए, डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित कोई भी वैक्सीन देश में आ सकता है। हम अपनी कंपनियों के साथ यहां निर्माण करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

नीति आयोग के सदस्य ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग, अन्य विभाग और विदेश मंत्रालय फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन के बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने पूछा गया है कि वे भारत में टीका भेजना चाहते हैं या निर्माण करेंगे। डॉ.वीके ने कि हम कंपनियों को निमंत्रण देते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 187 जिलों में पिछले दो सप्ताह में कोविड केस में गिरावट हुई है। 24 प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 15 फीसद है, जबकि अबतक 83.26 फीसद लोग स्वस्थ्य हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,62,727 मामले सामने आए हैं।

