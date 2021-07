रक्षा अनुसंधान ओर विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा के बालासोर में नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चांदीपुर की एकीकृत रेंज से सुबह 11: 45 बजे के आसपास हाई स्‍पीड मानव रहित एरियल टारगेट के खिलाफ इसका परीक्षण किया गया, जिसे मिसाइल ने कामयाबी के साथ इंटरसेप्‍ट किया। ये पिछले तीन दिनों में दूसरा परीक्षण है। इस मिसाइल की ऑल वैदर कैपेबिलिटी को साबित करने के लिए इस मिसाइल का खराब मौसम में परीक्षण किया गया और इसके वेपन सिस्टम में इसके बावजूद सही ढंग से काम किया। इस 'मिसाइल डिफेंस सिस्टम' को हैदराबाद के रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (DRDL) द्वारा DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया था।

New Generation Akash (Akash-NG) missile has been successfully flight tested today at 1145 hrs from Integrated Test Range, Chandipur off the coast of Odisha. The test was carried out against a high-speed unmanned aerial target which was successfully intercepted by the missile. pic.twitter.com/VAOkoYtIyT

— DRDO (@DRDO_India) July 23, 2021