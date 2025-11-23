DRDO Long-Range Glide Bomb: थर-थर कांपेगा पाकिस्तान, भारत ने बनाया 1000 किलो का बम; जानें इसके बारे में सबकुछ

एजेंसी, नई दिल्ली। भारत अपनी सैन्य क्षमता और टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। इस रास्ते में उसको बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। DRDO ने भारतीय वायुसेना के Su-30MKI फाइटर जेट से स्वदेशी एयर-लॉन्च्ड लॉन्ग-रेंज ग्लाइड बम ‘गौरव’ के परीक्षण में सफलता हासिल कर ली है।

यह बम दूर से ही दुश्मन के ठिकानों को सटीकता के साथ निशाना बनाकर नष्ट करने में सक्षम हैं, जिससे पायलट और विमान जोखिम से दूर रहते हैं। यह भारत की आधुनिक युद्ध क्षमता को एक नया आयाम देता है।