DRDO Long-Range Glide Bomb: थर-थर कांपेगा पाकिस्तान, भारत ने बनाया 1000 किलो का बम; जानें इसके बारे में सबकुछ
DRDO ने Su-30MKI से स्वदेशी ‘गौरव’ ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया। यह दूर से सटीक प्रहार करने में सक्षम है और दुश्मन के मजबूत ठिकानों को नष्ट कर सकता है। दो वर्जन में बनाया गया यह हथियार भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली को मजबूत करेगा।
Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 10:24:16 AM (IST)
Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 10:33:23 AM (IST)
एयर-लॉन्च्ड लॉन्ग-रेंज ग्लाइड बम ‘गौरव’ का परीक्षण सफल। (फाइल फोटो)
HighLights
- ‘गौरव’ बम लंबी दूरी से सटीक प्रहार करने में सक्षम।
- Su-30MKI के साथ जुड़कर स्ट्राइक क्षमता बढ़ी है।
- दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर हमला करता।
एजेंसी, नई दिल्ली। भारत अपनी सैन्य क्षमता और टेक्नोलॉजी को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। इस रास्ते में उसको बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। DRDO ने भारतीय वायुसेना के Su-30MKI फाइटर जेट से स्वदेशी एयर-लॉन्च्ड लॉन्ग-रेंज ग्लाइड बम ‘गौरव’ के परीक्षण में सफलता हासिल कर ली है।
यह बम दूर से ही दुश्मन के ठिकानों को सटीकता के साथ निशाना बनाकर नष्ट करने में सक्षम हैं, जिससे पायलट और विमान जोखिम से दूर रहते हैं। यह भारत की आधुनिक युद्ध क्षमता को एक नया आयाम देता है।
क्या है ‘गौरव’ ग्लाइड बम?
- ‘गौरव’ ऐसा हथियार है, जिसे हवा से काफी दूरी पर छोड़ा जाता है। यह छोड़ने के बाद लंबी दूरी तक ग्लाइड करता है। लक्ष्य पर सटीक प्रहार करता है।
- इसकी ताकत और उच्च विनाश क्षमता इसे बंकर, किलेबंद ठिकानों और पहाड़ी पोजिशन पर बेहद प्रभावी बनाती है। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए प्रहार करना इसका सबसे बड़ा गुण है।
DRDO ने इस बम के दो वर्जन किए हैं विकसित
- Gaurav-PCB: बंकर, कंक्रीट संरचनाओं और पहाड़ी ठिकानों को भेदने के लिए डिजाइन किया।
- Gaurav-PF: खुले ठिकानों और बड़े क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने वाले ऑपरेशंस के लिए उपयोगी।
दोनों संस्करण आधुनिक लड़ाई के अलग-अलग हालात में फायदेमंद साबित होंगे।
Su-30MKI को मिला नया दम
Su-30MKI पहले से ही Rudram मिसाइल, SAAW हथियार प्रणाली और BrahMos-A जैसे एडवांस हथियारों से लैस है। गौरव के शामिल होने से यह फाइटर जेट और भी घातक हो गया है। लंबी दूरी से जमीन पर प्रहार करने की इसकी क्षमता कई गुना बढ़ गई है। यह भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक रीच और युद्धक लचीलेपन को मजबूत करता है।
डिफेंस में आत्मनिर्भरता की राह
- भारत लंबे समय से फाइटर जेट इंजन और एडवांस हथियारों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहा है। यही वजह रही कि तेजस Mk2 और AMCA जैसे प्रोजेक्ट में देरी हुई।
- अब DRDO और सरकार स्वदेशी इंजनों, मिसाइलों, रडार, एयर-डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक के विकास पर तेजी से काम कर रहे हैं। गौरव इसका सशक्त उदाहरण है।
एक्सपर्ट्स की राय
- विशेषज्ञों का कहना है कि गौरव का सफल परीक्षण साबित करता है कि भारत अब लंबी दूरी से उच्च सटीकता वाले हमले करने में सक्षम है।
- यह क्षमता आधुनिक युद्ध में बेहद निर्णायक मानी जाती है और आने वाले वर्षों में भारत की सामरिक ताकत को नए स्तर पर ले जाएगी।