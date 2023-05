Delhi University: कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर एक विवाद में पड़ते दिख रहे हैं। राहुल गांधी 5 मई को बिना किसी सूचना या पूर्व अनुमति के दिल्ली विश्वविद्यालय के एक ब्वॉयज हॉस्टल में पहुंच गये। इस पर विश्वविद्यालय की प्रॉक्टर रजनी अब्बी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि हम विश्वविद्यालय को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनाना चाहते हैं। विश्वविद्यालय इस तरह की चीजों को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा और इसके लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

देखें वीडियो

On Congress leader Rahul Gandhi's visit to a men's hostel at Delhi University, the University's Proctor Rajni Abbi says, "We don't want to make the University a political arena. So all these things will not be allowed in the university and we will take action against whoever is… https://t.co/M9IWg3EMMY

— ANI (@ANI) May 6, 2023