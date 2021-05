कोरोना महामारी के दौर में Ola के को-फाउंडर भाविश अग्रवाल ने भी लोगों की मदद की पहल की है। राइडिंग ऐप ओला की ओर से उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने यूजर्स को फ्री में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराएंगे। O2forIndia नाम की इस पहल के लिए उन्होंने गिव इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसका फायदा ये होगा कि ओला यूजर्स कुछ बेसिक डिटेल्स देकर अपने घर मुफ्त में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगवा सकते हैं। अगर आप की डिटेल्स वेरिफाई हो घई, तो ओला बिना किसी खर्च के आपके घर तक ऑक्सीन कंसन्ट्रेटर पहुंचाएगा।

We must come together and help our communities during these unprecedented times. Today we’re announcing the O2forIndia initiative in partnership with @GiveIndia to provide free and easy access to oxygen concentrators to those in need. @foundation_ola #O2forIndia 1/2 pic.twitter.com/AnQnG4dgqg

— Bhavish Aggarwal (@bhash) May 10, 2021