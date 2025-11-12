e-Passport की हुई शुरुआत, अब और स्मार्ट हुई विदेश यात्रा; समझें इसे बनवाने का तरीका

डिजिटल डेस्क। विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने देशभर में ई-पासपोर्ट (e-Passport) सुविधा की औपचारिक शुरुआत कर दी है। यह नया पासपोर्ट दिखने में पुराने पासपोर्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जो इसे पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, तेज और स्मार्ट बना देती है।