कबाड़ बेचकर कमा डाले 800 करोड़ रुपये, 232 लाख वर्ग फीट स्पेस हुआ खाली, आखिर कहां कर डाली इतनी सफाई?

डिजिटल डेस्क। केंद्र सरकार के “विशेष स्वच्छता अभियान 5.0” ने एक बार फिर सफलता की नई मिसाल कायम की है। स्वच्छता और दक्षता पर केंद्रित इस अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कबाड़ और ई-कचरे की बिक्री से करीब 800 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान 232 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस भी मुक्त हुआ है, जिससे सरकारी परिसरों में कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चलाया गया, जिसमें करीब 29 लाख पुरानी फिजिकल फाइल्स को हटाया गया और अनुपयोगी वस्तुओं को नीलाम कर महत्वपूर्ण राजस्व जुटाया गया। 2021 से अब तक 4,100 करोड़ रुपए की कमाई केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2021 में की थी। तब से अब तक कबाड़ और अनुपयोगी एसेट्स की बिक्री से 4,100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई हो चुकी है। अभियान के तहत अब तक 11.58 लाख कार्यालय स्थलों को कवर किया गया है। इसका संचालन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा किया जा रहा है।