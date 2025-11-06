बुरे फंसे शिखर धवन और सुरेश रैना, ED ने लिया एक्शन, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त

डिजिटल डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। कुर्की में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है।
इसको लेकर एक अधिकारी ने कहा, ''यह कार्रवाई 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xBat स्पोर्टिंग लाइंस सहित अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर की गई जांच से पता चला है कि ये संस्थाएं भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करके अनधिकृत ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ सेवाएं संचालित कर रही थीं।"
ईडी ने कहा कि रैना और धवन ने 1xBet के को बढ़ावा देने वाली विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन सौदे किए थे। इन विज्ञापनों के लिए भुगतान विदेशी लेनदेन के माध्यम से किया गया ताकि उनके अवैध सोर्स यानी अवैध सट्टेबाजी से जुड़ी आपराधिक इनकम को छुपाया जा सके।
जांच के दौरान एजेंसी को पता चला कि 1xBet भारत में 6,000 से ज्यादा खातों के ज़रिए व्यापक सट्टेबाजी नेटवर्क चला रहा था। यूजर्स से मिलने वाली धनराशि को बिना उचित केवाईसी सत्यापन के कई भुगतान गेटवे के ज़रिए भेजा जाता था, जिससे धन का असली सोर्स छिपा रहता था। व्यापारियों को कथित तौर पर झूठे बहाने से शामिल किया गया था और उनकी घोषित व्यावसायिक गतिविधियां उनके लेन-देन के पैटर्न से मेल नहीं खाती थीं।