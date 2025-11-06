बुरे फंसे शिखर धवन और सुरेश रैना, ED ने लिया एक्शन, 11 करोड़ की संपत्ति जब्त

डिजिटल डेस्क। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दिग्गज क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन के खिलाफ की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। कुर्की में रैना के नाम पर 6.64 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और धवन की 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है।

इसको लेकर एक अधिकारी ने कहा, ''यह कार्रवाई 1xBet और उसके सरोगेट ब्रांड 1xBat और 1xBat स्पोर्टिंग लाइंस सहित अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के खिलाफ चल रही जांच का हिस्सा है। विभिन्न राज्य पुलिस एजेंसियों द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर की गई जांच से पता चला है कि ये संस्थाएं भारतीय उपयोगकर्ताओं को लक्षित करके अनधिकृत ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ सेवाएं संचालित कर रही थीं।"