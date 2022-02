ED on Human Hair Trade: प्रवर्तन निदेशालय ने इंसानी बालों से जुड़े करोड़ों के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। इस हैरतअंगेज मामले में भारत से चीन को हजारों करोड़ रुपये के इंसानी बालों (Human hai) की तस्करी की जा रही थी। ED ने 9 और 10 फरवरी को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद से लेकर मिजोरम के शहरों तक में छापेमारी की और मामले से जुड़े पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया। ED के मुताबिक भारत से अवैध तरीके से इंसानी बाल चीन भेजे जा रहे थे। अवैध जमीनी रास्तों के जरिये इंसानी बालों की तस्करी के जरिए करोड़ों की कमाई हो रही थी और ये पैसा हवाला के जरिए भेजा जा रहा था। ED के मुताबिक अब तक हजारों करोड़ रूपये के बालों की खरीद-फरोख्त हो चुकी है।इसी मामले में ED ने हैदराबाद, आईजोल और मिजोरम के चंपाई शहर में छापेमारी की।

ED says it conducted searches at multiple locations from Hyderabad to Myanmar border town of Champai in Mizoram on Feb 9&Feb 10 in a money-laundering probe pertaining to smuggling of raw human hair from India to Myanmar through illegal land routes via Mizoram generating huge cash pic.twitter.com/9jY05r5wCk

— ANI (@ANI) February 14, 2022