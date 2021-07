Eid al Adha 2021: आज देश भर में ईद-अल-अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। नमाज पढ़ने के लिए लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद पहुंच रहे हैं, पर कोरोना के चलते सरकार ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। एक ही जगह पर बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। इस वजह से कई लोगों ने घर पर ही रहकर नमाज अदा की है। इस साल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजकर 30 मिनट तक विशेष नमाज की गई। पिछले साल भी कोरोना की वजह से बकरीद की रौनक फीकी रही थी। इस साल भी कई राज्यों की सरकारों ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बकरीद के मौके पर सख्त गाइडलाइन जारी की हैं।

देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्रवीट कर सभी देसवासियों को बकरीद की बधाई दी है। उन्होंने लिखा "सभी देशवासियों को ईद मुबारक! ईद उल-अज़हा प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना के प्रति आदर व्यक्त करने और समावेशी समाज में एकता और भाईचारे के लिए मिलकर कार्य करने का त्योहार है। आइए, हम कोविड-19 से बचाव के उपाय अपनाते हुए समाज के हर वर्ग की खुशहाली के लिए काम करने का संकल्प लें।"

Eid Mubarak to all fellow citizens. Eid-uz-Zuha is a festival to express regard for spirit of love & sacrifice & to work together for unity&fraternity in an inclusive society. Let us resolve to follow COVID guidelines & work for happiness of all, tweets President Ram Nath Kovind pic.twitter.com/TpAArtL5lc

प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी देशवासियों को बकरीद की शुभकामनाएं दी हैं।

Best wishes on Eid-ul-Adha. May this day further the spirit of collective empathy, harmony and inclusivity in the service of greater good.

फिलिस्तीन में भी लंबे समय बाद खुशी का माहौल देखने को मिला। बकरीद के मौके पर लोगों ने खुशी मनाई।

In shaa Allah our next Eid will be in Al-Aqsa Mosque, and we will all celebrate there!🙏🥳🇵🇸

ईरान की ईमाम रेजा मस्जिद में भी बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर बकरीद की नमाज अदा की।

The prayer of Eid al-Adha at the holy shrine of Imam Reza (as).

Observing the protocols and social distancing amid Covid19 pandemic is significant.#EidMubarak#EidAlAdha pic.twitter.com/hIDFd9q0VI

