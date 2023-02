चुनाव आयोग ने आज आदेश दिया कि पार्टी का नाम "शिवसेना" और पार्टी का प्रतीक "धनुष और तीर" एकनाथ शिंदे गुट द्वारा बनाए रखा जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्विटर पर अपनी डिस्प्ले तस्वीर अपडेट की और तस्वीर के रूप में शिवसेना के 'धनुष और तीर' का चिन्ह लगाया। दूसरी तरफ पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम निश्चित तौर पर चुनाव आयोग के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को अलग कर देगा और 16 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मैंने कहा था कि ईसीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले फैसला नहीं देना चाहिए। यदि विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर पार्टी का अस्तित्व तय किया जाता है, तो कोई भी पूंजीपति विधायक, सांसद खरीद सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है।

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के उस आदेश पर कहा कि "शिवसेना" नाम और "धनुष और तीर" चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट द्वारा बनाए रखा जाएगा। उन्हें पहले बालासाहेब को समझना चाहिए। उन्हें पता चला है कि 'मोदी' नाम महाराष्ट्र में काम नहीं करता है इसलिए उन्हें अपने फायदे के लिए बालासाहेब का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाना होगा।

शिंदे ने कहा, बाला साहेब के विचारधारा की जीत

पार्टी के नाम "शिवसेना" और प्रतीक "धनुष और तीर" पर चुनाव आयोग के आदेश पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिंदे गुट द्वारा बनाए रखे जाने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, यह हमारे कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और लाखों शिवसैनिकों की बालासाहेब और आनंद दीघे की विचारधाराओं की जीत है। यह लोकतंत्र की जीत है। यह देश बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान पर चलता है। हमने उस संविधान के आधार पर अपनी सरकार बनाई। चुनाव आयोग का आज जो आदेश आया है वह योग्यता के आधार पर है। मैं चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता हूं।

They should first understand Balasaheb.They've come to know that 'Modi' name doesn't work in Maharashtra so they've to put Balasaheb's mask on their face for their own benefit:Uddhav Thackeray after EC order that “Shiv Sena” name & “Bow & Arrow” to be retained by Shinde faction pic.twitter.com/bWVLX2pjA0

Maharashtra CM Eknath Shinde updates his display picture on Twitter & puts up Shiv Sena's 'bow and arrow' symbol as the picture.

Election Commission today ordered that the party name “Shiv Sena” and the party symbol “Bow and Arrow” will be retained by the Eknath Shinde faction. pic.twitter.com/JankdFvBiK

— ANI (@ANI) February 17, 2023