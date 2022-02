Manipur Assembly Elections 2022: चुनाव आयोग ने गुरुवार को एक अहम फैसले में मणिपुर विधानसभा चुनाव (Manipur Assembly Election) की तारीखों में संशोधन कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि पहले चरण का मतदान 27 फरवरी के बजाए अब 28 फरवरी को होगा। वहीं दूसरे चरण का मतदान 3 मार्च की जगह 5 मार्च को होगा। आपको बता दें कि मणिपुर (Manipur) में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। पहले चरण में यानी 28 फरवरी को 38 सीटों पर मतदान होगा, जबकि बाकी 22 सीटों पर दूसरे चरण में 5 मार्च को मतदान होगा। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। वैसे कई क्षेत्रीय दल भी चुनाव मैदान में हैं, जो सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इस बार काफी कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है।

Election Commission revises Assembly poll dates for Manipur

Voting for the first phase of elections to take place on Feb 28 instead of Feb 27

Second phase of voting to happen on March 5 instead of March 3 pic.twitter.com/igACD2GoLo

— ANI (@ANI) February 10, 2022