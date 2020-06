Elephant Death in Kerala : गर्भवती हथिनी से हुई बर्बरता पर सोशल मीडिया पर भड़का आक्रोश, Ratan Tata सहित अन्‍य हस्तियों, यूजर्स ने यह कहा

Elephant Death in Kerala : केरल में एक गर्भवती हथिनी से हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उसके मुंह में पटाखों से भरा पाइनएपल फोड़ा गया और उसने तड़पकर दम तोड़ दिया। इस घटना ने हर आम व खास को बैचेन कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस दर्दनाक हादसे को लेकर बेहद गुस्‍सा है। बॉलीवुड, बिजनेस, राजनीति आदि क्षेत्रों की हस्तियों ने भी अपने रीएक्‍शन देते हुए शिकायत जाहिर की है। यूजर्स इस मामले के दोषियों पर सख्‍त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। देखें चुनिंदा कमेंट्स।

- जाने माने उद्योगपति Ratan Tata रतन टाटा ने लिखा कि मैं इस घटना के बारे में जानकर हैरान हूं। कुछ लोगों ने मिलकर कैसे एक निर्दोष मादा हाथी को पटाखों से भरा पाइनऐपल खिलाकर उसकी जान ले ली। बेकसूर जानवरों के खिलाफ इस तरह के अपराधों में और इंसानों की इरादतन हत्‍या में फिर तो कोई अंतर ही नहीं रह गया है।

- अभिनेता नीतिश भारद्वाज ने अपने फेसबुक पेज पर गुस्‍सा प्रकट करते हुए कहा कि,

I AM ANGRY, SAD, ASHAMED - क्या इसीलिए भगवान ने मनुष्य को उच्च स्‍तर की बुद्धि दी थी? तो फिर हमें कोरोना या चक्रवात से यह उम्मीद क्यों नहीं करनी चाहिए कि वह हमें मिटा डाले? यदि मनुष्य ऐसे ही बुरे कर्म करता रहे, तो हम तो प्रकृति द्वारा मिटा दिए जाने के ही योग्य हैं।

इस हत्‍यारे पर तो मुकदमा चलाया जाना चाहिये।

Vivek Ranjan Agnihotri ने लिखा,

- इस देश में गणेश की पूजा करते हैं और गजराज की हत्या करते हैं। वो भी गर्भवती जिसका नाम उमा देवी था। उमा देवी माने पार्वती।

ऐसे बनता है क्या कोई विश्व गुरु?

Sir, the word humanity is an irony. This Bear is more sensible than human pic.twitter.com/6Jpwp5xaiE — Nation first🇮🇳 (@laxmandinesh) June 3, 2020

यह थी पूरी घटना

केरल के साइलेंट वैली फॉरेस्ट में एक गर्भवती हथिनी को स्थानीय लोगों ने इस हथिनी को शक्तिशाली पटाखों से भरा एक Pineapple खिला दिया था। ये Pineapple मादा हाथी के मुंह में फट गया। वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। मामला 27 May का है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डेन सुरेंद्र कुमार ने बताया कि पटाखों से भरा Pineapple चबाने के बाद उसका जबड़ा टूट गया था। वह कुछ भी नहीं खा पा रही थी। हथिनी की हत्या करने के लिए ही उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाया गया था। इस हथिनी की 27 मई को उत्तरी केरल के मलप्पुरम जिले में वेल्लियार नदी में मौत हो गई। सुरेंद्र कुमार ने कहा वन अधिकारियों को दोषियों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। हथिनी का शिकार करने के लिए हम उन्हें दंडित करेंगे।

you will never understand the damage you did to someone, until the same is done to you. That’s why I am here - Karma. pic.twitter.com/dKPwE2Vum3 — Suniel Shetty (@SunielVShetty) June 3, 2020

Yes #WeAreTheVirus , get ready for many more disasters homo sapiens.#Elephantdeath pic.twitter.com/9oC1l9p2UG — Sir Ravindra Jadeja (@SirRavindra) June 3, 2020

Dear Elephant and your baby, I'm sorry on behalf of the sick humans who did this to you 💔 May the culprits get what they deserve#WeAreTheVirus #RIPHumanity pic.twitter.com/wUk2EYz0kS — Arsalan Khan (congress)🇮🇳 (@RealArsalankha) June 3, 2020

केरल जैसे शिक्षित राज्य में एक गर्भवती हथिनी मल्लपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनन्नास ऑफर किया जाता है। वह मनुष्य पर भरोसा करके खा लेती है। वह नहीं जानती थी कि उसे पटाख़ों से भरा अनन्नास खिलाया जा रहा है। पटाख़े उसके मुँह में फटते हैं। उसका मुँह और जीभ बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं।

मुँह में हुए ज़ख्मों की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है। उसे अपने बच्चे का भी ख़याल रखना था। लेकिन मुँह में ज़ख्म की वजह से वह कुछ खा नहीं पाती है। घायल हथिनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटकती रही। इसके बाद भी वह किसी भी मनुष्य को नुक़सान नहीं पहुँचाती है, कोई घर नहीं तोड़ती। पानी खोजते हुए वह नदी तक जा पहुँचती है। मुँह में जो आग महसूस हो रही होगी उसे बुझाने का यही उपाय सूझा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वे उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं लेकिन हथिनी को शायद समझ आ गया था कि उसका अंत निकट है। और कुछ घंटों बाद नदी में खड़े-खड़े ही वह दम तोड़ देती है।

पढ़े-लिखे मनुष्यों की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही हैं? ख़ैर पूरी तरह तो मनुष्यों के लिए भी नहीं। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को भी मार देना कोई नई बात नहीं।

इन पढ़े-लिखे लोगों से बेहतर तो वे आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। जंगलों से प्रेम करना जानते हैं। जानवरों से प्रेम करना जानते हैं।

वह ख़बर ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है जब अमेज़न के जंगल जले। इन जंगलों में जाने कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों ऊँट मार दिए गए, यह कहकर कि वे ज़्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ की भेंट चढ़ते हैं।

भारत में हाथियों की कुल संख्या 20000 से 25000 के बीच है। भारतीय हाथी को विलुप्तप्राय जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है।

एक ऐसा जानवर जो किसी ज़माने में राजाओं की शान होता था आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार याद्दाश्त में सबसे तेज़, शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा जो हम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं?

कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। यह बता दिया है कि हमने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लाँघ दी है। लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई। हमारी क्रूरता नहीं गई। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है ....

Whoever did this will not sleep peacefully to their entire life #WeAreTheVirus pic.twitter.com/SrtYSnf8Rt — Ayushiihihihihi (@AyushiShah77) June 3, 2020

FUCK HUMANS!! a pregnant elephant in kerala, was given pineapple with firecrackers hidden in it and she died after consuming it . We deserve the virus, we deserve the cyclone, we deserve every horrible thing that is happening to us. — shivani // The Archer Stan🏹// BLM (@JAYLORNATION) June 3, 2020

