मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    पंजाब में रोजगार क्रांति: 55,000 + सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश के

    मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह पहली बार है जब सरकारी नौकरियां पूरी तरह मेरिट-आधारित और सिफारिश-मुक्त दी गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, “अब पंजाब में न रिश्वत चलेगी और न पैरवी। केवल मेहनत और योग्यता की कद्र होगी।”

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 27 Oct 2025 05:43:50 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 06:10:04 PM (IST)
    पंजाब में रोजगार क्रांति: 55,000 + सरकारी नौकरियां बिना सिफारिश के
    पंजाब में सरकारी नौकरियां।

    HighLights

    1. शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, ऊर्जा विभाग।
    2. युवाओं को मिल रहे हैं नए अवसर।
    3. मुख्यमंत्री बोले, “योग्यता ही पहचान है।

    पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में रोजगार का नया युग शुरू हुआ है। अब तक राज्य सरकार ने 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, और निजी तथा संविदा पदों को मिलाकर कुल रोजगार 1.5 लाख से ऊपर पहुंच चुका है।

    मुख्यमंत्री मान ने कहा कि यह पहली बार है जब सरकारी नौकरियां पूरी तरह मेरिट-आधारित और सिफारिश-मुक्त दी गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, “अब पंजाब में न रिश्वत चलेगी और न पैरवी। केवल मेहनत और योग्यता की कद्र होगी।”

    2022 से 2025 के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और ऊर्जा विभाग में सबसे ज्यादा भर्ती हुई है। शिक्षा विभाग में 2,000 से अधिक पद भरे गए, जिनमें 725 स्पेशल एजुकेटर शामिल हैं। पुलिस विभाग ने 1,746 कांस्टेबल नियुक्त किए। पीएसपीसीएल ने 2,500 असिस्टेंट लाइनमैन नियुक्त किए, जिनमें 837 महिलाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी 1,000 से अधिक डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जोड़ा।


    मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को अवसर देना सरकार का मिशन है। यह रोजगार क्रांति पंजाब में ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और विकास के नए युग की नींव रख रही है।

    युवाओं का विश्वास और उत्साह इस नीति से बढ़ा है, और राज्य में बेरोजगारी घटने के साथ मेहनत और योग्यता का नया युग शुरू हो गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.