LIVE Nawab Malik News: महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई। मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा मुंबई अंडरवर्ल्ड के भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े होने के कारण भी गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में ईडी ने कई छापे मारे थे और दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को भी हिरासत में लिया था। सूत्रों के मुताबिक, जारी जांच के दौरान नवाब मलिक द्वारा खरीदी गई संपत्ति से जुड़े कुछ सबूत सामने आए हैं। महाराष्ट्र की महा विकास अघाड़ी सरकार और केंद्र के बीच बढ़ते तनाव के बीच मलिक को आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में पूछताछ के लिए ले जाया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी सुबह छह बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता के घर पहुंचे जहां उनसे एक घंटे तक पूछताछ की गई। फिर उन्हें ईडी कार्यालय लाया गया और कई घंटों तक फिर से पूछताछ की गई।

जब मलिक से पूछताछ की जा रही थी, राकांपा कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मुंबई में ईडी कार्यालय के पास स्थित पार्टी मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और जांच एजेंसी की आलोचना करते हुए नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को ईडी के कार्यालय की ओर जाते देखा गया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें पार्टी कार्यालय के पास रोक दिया। इसके बाद उन्होंने धरना दिया। मलिक के दामाद समीर खान को भी पिछले साल एनसीबी की मुंबई इकाई ने ड्रग्स के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

मलिक की गिरफ्तारी के बाद बयानबाजी शुरू

पार्टी प्रवक्ता संजय ने कहा यह विरोध नवाब मलिक से अन्यायपूर्ण पूछताछ के खिलाफ है। हम नहीं झुकेंगे।शिवसेना सांसद संजय राउत और राकांपा प्रमुख शरद पवार ने केंद्रीय एजेंसियों पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि जो भी केंद्र और उसकी जांच एजेंसियों के खिलाफ बोलता है, उसे निशाना बनाया जाता है। भाजपा ने राजनीतिक प्रतिशोध के आरोपों को खारिज किया है और मलिक पर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगी से जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। मुंबई के घाटकोपर पश्चिम से भाजपा विधायक राम कदम ने एक वीडियो बयान में कहा कि यह किसी पार्टी या व्यक्ति के बारे में नहीं है।

#WATCH | NCP workers gather outside the Enforcement Directorate office in Mumbai and raise slogans after the arrest of party leader and Maharashtra minister Nawab Malik. He has been arrested in connection with Dawood Ibrahim money laundering case. pic.twitter.com/cY6FDytpZq

#WATCH | Mumbai: NCP leader and Maharashtra Minister Nawab Malik being brought out of Enforcement Directorate office, to be taken for medical examination.

He has been arrested by Enforcement Directorate in connection with Dawood Ibrahim money laundering case. pic.twitter.com/UMAVK5ZEVW

— ANI (@ANI) February 23, 2022