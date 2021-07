महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई पहले से ही 100 करोड़ की अवैध वसूली मामले की जांच कर रही है, और अब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई शुरु कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख और उनके परिवार की 4 करोड़ 20 लाख रुपये की संपत्ति को अटैच (Asset Attach) कर दिया है। ये संपत्ति अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख और उनकी कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। अधिकारियों ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रीवेंशन एक्ट (PMLA) के तहत देशमुख और अन्य आरोपियों की संपत्ति कुर्की के आदेश जारी किए हैं। ED द्वारा अटैच की गई संपत्ति में मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक फ्लैट है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 54 लाख रुपये है। इसके अलावा 25 लैंड पार्सल है जिसकी कीमत 2 करोड़ 67 लाख रुपये है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है।

The attached assets are in the form of one residential flat valued at Rs 1.54 crores, located at Worli, Mumbai, and 25 land parcels of book value Rs 2.67 crores, located at Dhutum villages in Uran, Raigarh district of Maharashtra: ED

— ANI (@ANI) July 16, 2021