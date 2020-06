भारत और चीन सीमा में चारी तनाव को लेकर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एमएम नरवणे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सीमा पर हालात नियंत्रण में हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों के कमांडर्स के बीच लगातार हुई बैठकों के नतीजतन काफी कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ है और बनी हैं और हमारे बीच जो कथित मतभेद थे वो खत्म करने पर काम हुआ है। उन्होंने यह बयान IMA Dehradun में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद मीडिया से बात करते हुए दिया है। इस दौरान उन्होंने नेपाल से रिश्तों पर भी बात की।

सेना प्रमुख ने कहा कि, चीन से बातचीत जारी है और मैं सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चीन के साथ सीमा पर पूरी स्थिति नियंत्रण में है। हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से चीनी अधिकारियों से कमांडर स्तर की बात कर रहे हैं। इसके नतीजतन दोनों देशों के बीच कथित मतभेदों में कमी आई है और उम्मीद है कि इन्हें सुलझा लिया जाएगा।

As a result, a lot of disengagement has taken place and we are hopeful that through the continued dialogue we're having, all perceived differences that we (India and China) have will be set to rest. Everything is under control: Army Chief General MM Naravane https://t.co/dZsaRNT4ON

