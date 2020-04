EPFO, ESIC ने इस हफ्ते लिए राहत देने वाले ये अहम फैसले, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

EPFO, ESIC यानी कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन और कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम ने बीते सप्‍ताह कर्मचारियों व अपने सदस्‍यों को बड़ी राहत देते हुए कुछ अहम फैसले किए हैं। ये फैसले कोरोना संकट को देखते हुए किए हैं ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इन फैसलों से लाखों लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इनमें कंट्रोल रूम की स्‍थापना, डॉक्‍टरों से संपर्क आदि शामिल है। इनके बारे में एक नजर यहां डालें।

- केंद्रीय क्षेत्र में शिकायतों / इमरजेंसी कॉल को अटेंड करने के लिए कोविड -19 कंट्रोल रूम की क्षेत्रवार डिटेल जारी की गई है।

- ई-चालान कम रिटर्न यानी ECR (Electronic Challan) को दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है।

- केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने santoshgangwar देश में श्रम / श्रमिकों के मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रण कक्षों के साथ समन्वय के लिए श्रम विभाग से एक नोडल अधिकारी नामित करने के लिए विभिन्न राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों से अनुरोध किया है।

- फरवरी और मार्च के महीने के लिए ईएसआई का कांट्रीब्‍यूशन, 15 अप्रैल, 2020 की पूर्व विस्तारित अवधि के बजाय अब नई तारीख 15 मई 2020 तक दायर और भुगतान किया जा सकता है।

- COVID-19 महामारी के दौरान स्‍टेक होल्‍डर्स हितधारकों को राहत देने के लिए ESIC द्वारा उपाय किए गए हैं।

- कोविड -19 महामारी के दौरान ESI ईएसआई योगदान दाखिल करने में समय सीमा को बढ़ा दिया गया है।

- COVID-19 महामारी के दौरान बीमित व्यक्ति (IP) और नियोक्ता को राहत देने के लिए ESIC द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

- COVID19 द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के मद्देनजर नियोक्ताओं द्वारा बताई गई परेशानी को ध्यान में रखते हुए, #ESIC ने ESI अंशदान दाखिल करने की अवधि बढ़ा दी है।

EPFO, ESIC देते हैं ये स्‍थायी एवं नियमित सुविधाएं

- कर्मचारियों को एक और सौगात मिली है। फरवरी, 2020 और मार्च, 2020 के लिए ESI का कांट्रीब्‍यूशन अब क्रमशः 15 मार्च, 2020 और 15 अप्रैल, 2020 के बजाय 15 अप्रैल, 2020 और 15 मई 2020 तक भरा जा सकेगा।

- ESIC ने बताया है कि “चिन्ता से मुक्ति” “Chinta Se Mukti“ Mobile App मोबाइल ऐप भारत सरकार के UMANG प्लेटफॉर्म पर अब उपलब्ध है। भारत की। इस ऐप के साथ, बीमित व्यक्ति अपने कांट्रीब्‍यूशन हिस्‍ट्री, पर्सनल प्रोफ़ाइल, दावे की स्थिति और लाभ के लिए उनके अधिकार को भी देख सकते हैं।

- ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में हर महीने की 10 तारीख को (छुट्टी के मामले में अगला कार्य दिवस) "निधि एप निकहत" कार्यक्रम आयोजित करता है। सभी ग्राहक अपने संशय, सवालों सहित अपनी प्रतिक्रिया प्रस्‍तुत करने के लिए हर महीने NIDHI AAPKE NIKAT में शामिल हों।

- ईपीएस पेंशनर्स जिन्होंने अपना #DigitalLifeCert सर्टिफिकेट अभी तक जमा नहीं किया है, वे अब वर्ष के किसी भी समय ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। #LifeCertificate अपनी सबमिशन की तारीख से 1 साल के लिए वैध रहेगा।

- अब नई सार्वजनिक और निजी लिमिटेड कंपनियों और एक व्यक्ति कंपनी को EPFO & ESIC on MCA portal एमसीए पोर्टल पर ईपीएफओ और ईएसआईसी के लिए रजिस्‍ट्रेशन की संख्या मिल जाएगी। यह नियम 15.02.2020 से लागू हो चुका है।

- मातृत्व अवकाश Maternity Leaveकी अवधि बढ़ा दी गई है। अभी तक यह अवकाश 12 सप्‍ताह का था, जिसे अब बढ़ाकर 26 सप्‍ताह का कर दिया गया है। यानी अभी तक यह अवकाश पूरे 84 दिनों का था, जो कि अब 182 दिन का कर दिया गया है। यह अवधि 6 महीने की अवधि से भी अधिक है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार Santosh Gangwar ने Tweet करके इसकी जानकारी दी है।

- अब नेशनल करियर सर्विस पोर्टल National Career Service - India पर उपलब्ध वीडियो प्रोफाइल की नई सुविधा का लाभ उठाएं और अपने नौकरी प्राप्त करने के अवसरों को बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए आज ही http://ncs.gov.in पर रजिस्टर करें।

- EPFO ने ग्राहकों से यह भी कहा है कि ईपीएफओ आपसे कभी भी अपनी डिटेल शेयर करने या Bank बैंक में कोई राशि जमा करने के लिए नहीं कहता है। फोन पर अपनी Personal Details व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा न करें।

