EPFO: देश के लाखों निजी एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्‍छी खबर है। अब बहुत जल्‍द आपके पीएफ खाते में ब्‍याज का पैसा जमा होने वाला है। कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) में 2021-2022 के लिए ब्याज जमा करने की प्रक्रिया काफी देरी के बाद शुरू हो गई है। इसके लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी लाभार्थियों को आश्वासन दिया है कि देरी के कारण उन्हें ब्याज की कोई हानि नहीं होगी। संगठन ने पिछले महीने प्रक्रिया के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि क्रेडिट ब्याज दर जल्द ही लाभार्थियों के खातों में दिखाई देगी। यह जांचने के कई तरीके हैं कि आपका ब्याज आपके खाते में जमा किया गया है या नहीं। एक तरीका है पासबुक में अपना ईपीएफओ बैलेंस चेक करना। यदि आप एक पंजीकृत सदस्य हैं या आपने अपना 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सक्रिय किया है, तो अपनी पासबुक की जांच करना आसान है।

ऐसे पता करें अपना पीएफ बैलेंस

Step1: ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं।

Step 2: डैशबोर्ड पर आपको 'सर्विस' सेक्‍शन मिलेगा। यहां क्लिक करें और इस सेक्‍शन के तहत 'कर्मचारियों के लिए' ऑप्‍शन चुनें।

Step 3: आपके सामने एक नया पेज दिखाई देगा। अब 'सर्विस' के तहत 'मेंबर पासबुक' ऑप्‍शन चुनें। यहां से, आपको एक लॉगिन पेज पर डायरेक्‍ट किया जाएगा।

Step 4: अपने यूएएन विवरण और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें। आपको कैप्चा कोड का भी जवाब देना होगा।

Step 5: सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, पोर्टल आपको ईपीएफ खाते में निर्देशित करेगा। यहां, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के योगदान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। आपको अर्जित ब्याज भी दिखाई देगा।

इन तरीकों से भी चेक करें बैलेंस

यदि आपका नियोक्ता एक से अधिक संगठन है, तो आपको अलग-अलग आईडी के साथ पासबुक में अपना बैलेंस चेक करना होगा। आपकी सैलरी स्लिप में आपकी ईपीएफओ आईडी का उल्लेख होता है। आप एसएमएस या मिस्ड कॉल भेजकर भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 'EPFOHO UAN ENG' लिखकर 7738299899 पर एक एसएमएस भेजें। आप 011-22901406 या 9966044425 पर मिस्ड कॉल भेजकर भी अपना बैलेंस विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

The process of crediting interest is ongoing and it will get reflected into your account soon. Whenever the interest is credited, it will be paid in full. There will be no loss of interest.

— EPFO (@socialepfo) October 31, 2022