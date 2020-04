ESIC (कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम) ने आज दो अहम फैसले लेते हुए कर्मचारियों और कंपनियों को बड़ी सुविधा दी है। इससे पहले कल भी एक अहम फैसला लिया गया था। कल से लेकर आज तक ESIC ने तीन महत्‍वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें योगदान अवधि की मियाद बढ़ाए जाने से लेकर कोरोना संकट के समय इलाज को लेकर सदस्‍यों, लाभार्थियों के लिए दी गई सुविधाएं शामिल हैं। ESCI यहां हम आपको इन तीनों फैसलों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप भी जानिये और इनका लाभ लीजिये।

1. योगदान जमा करने की मियाद बढ़ी

ESIC ने आज उन सभी नियोक्‍ताओं, कंपनियों को Contribution यानी योगदान को जमा करने का एक और अवसर दिया है। इससे उन सभी नियोक्‍ताओं को सुविधा होगी जिन्‍होंने योगदान अवधि की समाप्ति के बाद 42 दिनों के भीतर अप्रैल, 2019 से सितंबर, 2019 तक योगदान अवधि के लिए #ESI योगदान दर्ज नहीं किया था। इम्प्लॉयर को अब यह योगदान 15 मई 2020 तक दर्ज करने की अनुमति मिल गई है।

2. निजी केमिस्टों से दवा खरीद की अनुमति

कोरोना संकट के इस कठिन समय में ESI ने अपने लाभार्थियों की परेशानी को कम करने के लिए कदम उठाया है। इसके चलते अब ESIC ने लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी केमिस्टों से लाभार्थियों द्वारा दवाओं की खरीद की अनुमति दी है। बाद में इसकी प्रतिपूर्ति ESIC द्वारा की जाएगी।

3. कोविड और गैर-कोविड अस्‍पताल से करा सकेंगे इलाज

इसी क्रम में एक और महत्‍वपूर्ण निर्णय 8 अप्रैल को लिया गया था। इसके अनुसार लाभार्थियों की सुविधा के लिए ESIC Hospitals ईएसआईसी अस्‍पतालों को कोरोना COVID19 Hospitals के रूप में तब्‍दील कर दिया गया है। अब इन निश्चित और तय अस्‍पतालों के लाभार्थी ESI से अनुबंधित अन्‍य अस्‍पतालों से कोरोना के अलावा भी अन्‍य उपचार Non-Covid Medical Services करा सकते हैं।

