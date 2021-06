भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत उगो अस्तुतो (Ugo Astuto) ने कहा कि कोविशील्ड पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा, 'हमने डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट का नया सिस्टम स्थापित किया है।' यह यूरोपीय यूनियन में यात्रा के लिए है। अस्तुतो ने कहा कि सर्टिफिकेट सिर्फ सुनिश्चित करने के लिए है कि व्यक्ति को टीका लगा है या नहीं। उसका टेस्ट नेगेटिव आया या संक्रमण से स्वस्थ हो चुका है।

राजदूत ने बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, उन्हें यात्रा के दौरान कोरोना टेस्टिंग, क्वारंटाइन और सेल्फ आइसोलेशन जैसे नियमों का पालन करना होगा। अस्तुतो ने कहा, वैक्सीन के अप्रूवल प्रोसेस को योग्यता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए आवेदन आने पर यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी आगे कर्रवाई करेगी।

उन्होंने कहा कि ईएमए को कोविशील्ड की मंजूरी के लिए कोई आवेदन नहीं मिला है। मुझे यकीन है कि आवेदन मिलने पर वो प्रोसेस के तहत तुरंत आगे कार्रवाई करेंगे।

It is to clarify there is no banning on Covishield, we have set up in place a new system of Digital Covid Certificate which is meant to facilitate travel within the European Union: Ugo Astuto, Ambassador of the European Union to India pic.twitter.com/F516YOFJ6D

