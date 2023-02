केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नगालैंड के मोन टाउन में संबोधन में कहा कि कांग्रेस पूरे नॉर्थ ईस्ट में हाशिये पर चली गई है। उन्हें देश में कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है। चिंता की बात यह है कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, कांग्रेस नेताओं का स्तर दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। हमने बोडो समस्या का समाधान किया, कार्बी आंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। मैं नागालैंड के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य है कि नागालैंड शांति वार्ता भी सफल हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले कि ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की। हमने उनसे बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि हम यहां सरकार बनाने के बाद उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। पिछले 8 वर्षों में, पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व के सभी क्षेत्रों में हिंसा को 70% कम किया।

Mon Town, Nagaland | PM Modi has started a new era of peace & development in North East. We solved the Bodo problem, signed Karbi Anglong peace settlement. I want to tell people of Nagaland that our target is that the Nagaland peace talks also get successful: Union HM Amit Shah pic.twitter.com/EPv68HExm2

Eastern Nagaland Peoples' Organisation (ENPO) announced to boycott the elections. We held talks with them & assured them that we will solve all their problems after forming the govt here. In the last 8 years, PM Modi reduced violence by 70% in all regions of North East: Union HM pic.twitter.com/ImBngLpr73

