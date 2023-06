India-Nepal Trade Agreement: राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने संयुक्त रूप से भारत और नेपाल के बीच मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज-2 का शिलान्यास किया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपरहिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’ jointly unveil the e-plaque of the Kurtha-Bijalpura section of the Railway. Both the Prime Ministers jointly flag off the Indian Railway cargo train from Bathnaha to Nepal Custom yard. pic.twitter.com/gBm62Uk26o

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत और नेपाल के बीच 'लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट' संपन्न हुआ है। इसमें हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10 हज़ार मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। मुझे याद है कि 9 साल पहले 2014 में कार्यभार सँभालने के तीन महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत-नेपाल संबंधों के लिए एक “हिट” फार्मूला दिया था- हाईवे, आई-वे और ट्रांस-वे।

#WATCH | I remember, 9 years ago, in 2014, I made my first visit to Nepal. At that time I had given a "hit" formula for India-Nepal relations - Highways, I-ways, and Trans-ways. I had said that we will establish such contacts between India-Nepal that our borders do not become… pic.twitter.com/1006M3d5Xr

— ANI (@ANI) June 1, 2023