मुंबई में वॉरशिप INS Ranvir के कंपार्टमेंट में विस्‍फोट, भारतीय नौसेना के 3 जवान शहीद, 11 घायल

नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में युद्ध पोत आईएनएस रणवीर पर एक आंतरिक डिब्बे में विस्फोट में नौसेना के 3 कर्मियों की जान चली गई और 11 जवान घायल हो गए हैं। जहाज के चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया। इसके चलते घटना में इसके बाद कोई बड़ी सामग्री की क्षति नहीं हुई है। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा कि आईएनएस रणवीर पूर्वी नौसेना कमान से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल तैनाती पर था और जल्द ही बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। कारण की जांच के लिए एक बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। घायल हुए ग्यारह नाविकों का इलाज स्थानीय नौसैनिक अस्पताल में चल रहा है। आईएनएस रणवीर पर सवार एक आंतरिक डिब्बे में नौसेना के तीन कर्मियों की जान चली गई। जहाज के चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लाया और अब तक किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।

जानिये आईएनएस रणवीर के बारे में

जम्मू और कश्मीर राइफल्स और लद्दाख स्काउट्स की रेजिमेंटों से संबद्ध, आईएनएस रणवीर रणवीर वर्ग के पहले विध्वंसक हैं, जिन्हें अप्रैल 1986 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ऑन-बोर्ड आईएनएस रणवीर में सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। आईएनएस रणवीर की समुद्री भूमिकाओं में तटीय और अपतटीय गश्त, समुद्री लाइनों के संचार की निगरानी, ​​​​समुद्री कूटनीति, आतंकवाद का मुकाबला और समुद्री डकैती विरोधी अभियान शामिल हैं।

"रणवीर" means bravery & valour of warriors who fight in battle. The ship & her crew proudly live up to the motto "समरे विजयी" - Victorious in War. Ship's crest - two crossed traditional axe-like weapons with a dagger in the centre, on a background of Blue sky & ocean waves (3/4). pic.twitter.com/pPQO7axVCT — SpokespersonNavy (@indiannavy) April 26, 2020

In an unfortunate incident today at Naval Dockyard Mumbai, 3 naval personnel lost their lives in an explosion in an internal compartment onboard INS Ranvir. Responding immediately, the ship's crew brought the situation under control. There is no major material damage. pic.twitter.com/c9wJUieCCj — ANI (@ANI) January 18, 2022

INS Ranvir was on cross coast operational deployment from the Eastern Naval Command and was due to return to base port shortly. A Board of inquiry has been ordered to investigate into the cause: Indian Navy officials — ANI (@ANI) January 18, 2022

Posted By: Navodit Saktawat