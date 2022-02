Parliament Budget Session: लोकसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सांसदों को ई-पासपोर्ट को लेकर तमाम जानकारी दी और बताया कि इसके लिए बहु-स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है ताकि डाटा किसी भी हालत में चोरी या हैक ना हो सके। उन्होंने बताया कि ई-पासपोर्ट बहुस्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, क्योंकि डेटा नियमित पासपोर्ट की तरह कागज पर और सत्यापित चिप्स दोनों पर होगा। साथ ही डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता के उद्देश्य से इसे अन्य देशों में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि साल 2022 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 में आम लोगों के लिए E-Passport जारी करने की घोषणा की थी। सरकार भारतीय पासपोर्ट में रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप लगाने की तैयारी कर रही है। जिससे एयरपोर्ट पर इमीग्रेशन में लगने वाले समय में बचत होगी। साथ ही, इसकी नकल करना आसान नहीं होगा।

The e-passports will ensure multiple layered security as the data will be on paper like regular passports and also on the verified chips: External Affairs Minister S Jaishankar in Lok Sabha on data security issue regarding the e-Passports pic.twitter.com/YK2AIdZYjo

