मशहूर पत्रकार विनोद दुआ गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती, बेटी मलिका ने कहा प्रार्थना करें

ख्यात पत्रकार विनोद दुआ 'गंभीर' हालत में हैं और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनकी बेटी मलिका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी दी है। उन्‍होंने बताया कि, मेरे पापा आईसीयू में गंभीर हालत में हैं। अप्रैल से उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूं कि वह जितना संभव हो उतना कम दर्द का अनुभव करें। 67 वर्षीय दुआ की पत्नी व रेडियोलॉजिस्ट पद्मावती 'चिन्ना' दुआ का जून में कोविड के साथ लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था। विनोद दुआ और उनकी पत्नी गुड़गांव के एक अस्पताल में थे, जब दूसरी कोविड लहर अपने चरम पर थी। दुआ का स्वास्थ्य तब से खराब है। दंपति बड़ी बेटी बकुल दुआ के माता-पिता भी हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं।

मलिका ने अपनी पोस्‍ट में लिखा

"My Papaji is beyond critical in the ICU. His health had been deteriorating rapidly since April. He also is unable to come to terms with losing the light of his life. He has lived an extraordinary life and given us the same. He deserves no pain. He is immensely loved and revered and I request you all to pray that he experiences as little pain as possible,"

Posted By: Navodit Saktawat