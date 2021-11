Farmer Protest : साल 2020 में संसद में पास किये गये तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के फिर से जोर पकड़ने की संभावना बन रही है। किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघु बॉर्डर पर मंगलवार को एक बैठक की और उसमें तय किया कि किसानों के संघर्ष के एक साल पूरे होने पर 26 नवंबर और उसके बाद दिल्ली की सीमा पर और पूरे देश में आंदोलन को तेज किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और राजस्थान से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे। किसान संगठन ने संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि संसद सत्र के दौरान हर दिन 500 किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर सवार होकर दिल्ली में प्रवेश करेंगे।

SKM meeting at Singhu Border today decided to observe one year of farmers' struggle on & after Nov 26th massively all over the country, at borders & in Delhi. There'll be huge mobilisations from Punjab, Haryana, UP, Uttarakhand&Rajasthan at all Delhi borders: Samyukt Kisan Morcha

