देश में FASTag सिस्टम लागू होने का असर दिखने लगा है। Poll Booth पर गाड़ियों की कम लाइन नजर आने लगी है। पहले चरण की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब बड़ा कदम उठाया है। ताजा निर्देशों के मुताबिक, अब देश के सभी Poll Booth से स्पीड ब्रेकर हटाने का फैसला किया गया है। इसका भी मकसद यही है कि जिन वाहनों में FASTag लगा है वो बिना किसी बाधा के रवाना हो सके। बता दें, FASTag सिस्टम लागू करने के लिए पहले सरकार ने 1 दिसंबर 2018 की तारीख तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15 दिसंबर तक दिया गया था। अब बगैर FASTag टोल प्लाजा से गुजनरने पर दोगुना राशि भरना होगी।

Government of India: With the effective implementation of FASTag on toll plazas and conversion of cash toll lanes to FASTag lanes, the speed breakers/rumble strips constructed at toll plazas are being removed with immediate effect for smooth vehicular movement. pic.twitter.com/8h2R3tXOcv

— ANI (@ANI) January 7, 2020