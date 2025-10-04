मेरी खबरें
    FASTag को लेकर सरकार ने दी बड़ी राहत, अब नहीं देनी होगी दोगुनी पेनल्टी, UPI से कर पाएंगे भुगतान

    Fastag: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दीवाली से पहले आम लोगों को बड़ी राहत दी है। गाड़ी में फास्टैग न होने की दशा में मालिकों को दोगुनी कीमत चुकानी होती थी। लेकिन अब इस नियम में बदलाव होने जा रहा है।

    FASTag को लेकर सरकार ने दी बड़ी राहत, अब नहीं देनी होगी दोगुनी पेनल्टी, UPI से कर पाएंगे भुगतान
    FASTag को लेकर सरकार ने दी बड़ी राहत

    HighLights

    1. फास्टैग नहीं होने पर दोगुनी पेनल्टी से मिली बड़ी राहत
    2. फास्टैग न होने पर यूपीआई से पेमेंट करने पर कम राशि देनी होगी
    3. इस पहल का मतलब डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दीवाली से पहले आम लोगों को बड़ी राहत दी है। गाड़ी में फास्टैग न होने की दशा में मालिकों को दोगुनी कीमत चुकानी होती थी। लेकिन अब इस नियम में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत अब फास्टैग न होने पर दोगुना नहीं, बल्कि 1.25 गुना टोल शुल्क देना होगा। बड़ी बात यह है कि वाहनों में फास्टैग न होने पर भुगतान अब यूपीआई से भी किया जा सकेगा।

    सरकार का कहना है कि फास्टैग ने टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को कम किया है। 2022 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, टोल प्लाजा पर औसत वेटिंग समय अब ​​केवल 47 सेकंड हैदेश में लगभग 98% राजमार्ग यूजर्स फास्टैग का उपयोग करते हैंयह प्रणालीकेवल समय बचाती है, बल्कि टोल कलेक्शन को भी पारदर्शी बनाती है

    हालांकि, कुछ लोग अभी भी फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करते हैंवे नकद भुगतान को प्राथमिकता देते हैंइससे टोल वसूली में अनियमितता का खतरा बढ़ जाता हैकेंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जून 2024 में सैटेलाइट आधारित टोल कलेक्शन प्रणाली के शुभारंभ के दौरान कहा था कि नकद भुगतान से सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा

    फैसले से टोल वसूली में आएगी पारदर्शिता

    नए नियम से नकद भुगतान में कमी आएगीयूपीआई के इस्तेमाल में बढ़ोतरी से टोल वसूली और पारदर्शी होगीइससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगाइस कदम से उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो किसी कारण से फास्टैग नहीं ले पाते थेमंत्रालय का मानना ​​है कि इससे टोल प्लाजा पर आवाजाही और तेज होगी

