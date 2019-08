मथुरा। मथुरा में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें अज्ञात बदमाशों एक महिला को परेशान कर रहे थे। जब इसका विरोध महिला के पिता ने किया तो बदमाशों ने उनकी जमकर पिटाई कर डाली। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

घटना मथुरा के गोविंद नगर में 5 जुलाई को घटी थी, इस मामले में पुलिस द्वारा अब जाकर FIR दर्ज की गई है। और दो आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है।

मथुरा के एसपी(शहर) अशोक कुमार मीणा ने बताया 'केस दर्ज हो चुका है और 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस घटना के वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान कर उन्हें भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।'

Father of a woman beaten up allegedly for objecting to harrasment of daughter by miscreants in Govind Nagar, Mathura, on 5th July. Ashok Kumar Meena, SP (City) says, "Case registered & 2 accused arrested. Other accused being identified using video of the incident." (6.8) pic.twitter.com/jOgLJUo4vo

— ANI UP (@ANINewsUP) August 7, 2019