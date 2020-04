कोरोना वायरस के खिलाफ निजामुद्दीन में आयोजित तब्लीगी मरकज की बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद अब फतवा जारी कर दिया गया है। Darul Uloom ने गुरुवार को फतवा जारी कर कहा कि कोरना वायरस जैसे बीमारी छुपाना अपराध है। लखनऊ से जारी इस फतवे के बाद मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा,' फतवे के अनुसार, कोरोना वायरस की जांच करवाना जरूरी है। कोई भी बीमारी छुपाकर खुद की और दूसरों की जान जोखिम में डालना इस्लाम में माफी योग्य नहीं है।' बता दें, निजामुद्दीन में आयोजित तब्लीगी मरकज से निकले कई कोरोना वायरस के मरीजों ने देश के विभिन्न राज्यों में बीमारी फैला दी है।

Darul Uloom Firangi Mahal Lucknow today issued a 'Fatwa' that getting tested and treated for Coronavirus is important for all, and hiding this disease is a crime. Putting one's own and lives of others in danger is forbidden in Islam: Maulana Khalid Rashid Firangi Mahali pic.twitter.com/NBi5LcNeIt

— ANI UP (@ANINewsUP) April 2, 2020