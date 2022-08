Monkeypox in Delhi: दिल्‍ली में मंकीपॉक्‍स का पांचवा केस सामने आया है। लोकनायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती एक महिला के पॉजिटिव टेस्‍ट के बाद इसे दिल्ली में शनिवार को पांचवें मंकीपॉक्स रोगी के रूप में दर्ज किया गया। इसके साथ ही भारत में मंकीपॉक्स के कुल दस मरीज दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती मरीजों में से चार का इलाज चल रहा है जबकि एक को पहले छुट्टी दे दी गई थी। एलएनजेपी अस्पताल के डॉ सुरेश कुमार ने कहा कि डॉक्टरों की एक टीम मरीज का इलाज कर रही है।

देश में मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमारी से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें की एक सूची जारी की। इसने यह भी रेखांकित किया कि कोई भी व्यक्ति वायरस को पकड़ सकता है यदि वह किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक या बार-बार संपर्क में रहा हो।

मंत्रालय ने संक्रमित व्यक्ति को दूसरों से अलग करने की सलाह दी ताकि बीमारी न फैले, हैंड सैनिटाइटर का उपयोग, या साबुन और पानी से हाथ धोना, रोगी के करीब होने पर मास्क और हाथों को डिस्पोजेबल दस्ताने से ढंकना और कीटाणुनाशक का उपयोग करना। आसपास का वातावरण।

