देश के कई बड़े पूंजिपतियों के 68 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज को बट्टे खाते (Write off) किए जाने के मामले पर राजनीति गरमाना शुरू हो गई है। जिन पूंजीपतियों के कर्ज को बट्टे खाते में डाला गया है उसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, इसके बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार करते हुए इसका जवाब दिया है। मंत्री सीतारमण ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि कांग्रेस देशी का आम जनता को गुमराह कर रही है। किसी का भी लोन माफ नहीं किया गया है। वे सभी लोग जो कर्ज चुकाने की क्षमता रखते हैं उन्हें विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा गया है।

सीतारमण ने कहा कि सरकार ने डिफॉल्टर्स के खिलाफ एक्शन लेकर काफी वसूली भी की है। इसके लिए वित्तमंत्री सीतारमण ने मेहुल चोकसी, नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या तक ट्वीट कर हिसाब दिया है। मेहुल चोकसी केस के बारे में जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि नीरव की लगभग 2387 करोड़ की संपत्ति सरकार ने जब्त की है। इसमें 961 करोड़ की विदेशी संपत्ति भी शामिल है।

विजय माल्या पर किया ये ट्वीट

वित्तमंत्री सीतारमण ने विजय माल्या पर की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक माल्या की लगभग 8040 करोड़ की संपत्ति को अटैच और 1693 करोड़ की संपत्ति को सीज किया जा चुका है। विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करते हुए उसके प्रत्यर्पण की अर्जी भी दी गई है।

राहुल गांधी ने लगाया था ये आरोप

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि उन्होंने सरकार से बैंक के घोटालेबाजों के नाम पूछे थे लेकिन संसद में इन कर्जदारों के नाम छिपाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा था "मैंने संसद में सीधा प्रश्न पूछा था कि मुझे देश के 50 सबसे बड़े बैंक चोरों के नाम बताएं। इस पर वित्तमंत्री ने जवाब देने से मना कर दिया। अब आरबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सहित भाजपा के 'मित्रों' के नाम बैंक चोरों की लिस्ट में डाले हैं। इसलिए संसद में इस सच को छुपाया गया।"

