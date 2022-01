केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (मंगलवार) नई दिल्ली स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एंट्रिक्स देवास मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मैं देवास-एंट्रिक्स मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक आदेश दिया है। UPA(संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) ने 2011 में यह सौदा रद्द कर दिया था। यह धोखाधड़ी का सौदा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पता चलता है कि कैसे यूपीए सरकार ग़लत कामों में लिप्त थी। एंट्रिक्स-देवास सौदा राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ था। अब कांग्रेस पार्टी की बताना चाहिए कि भारत के लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी कैसे की गई। प्राइमरी वेवलेंथ, सैटेलाइट या स्पेक्ट्रम बैंड की बिक्री करके इसे निजी पार्टियों को देना और निजी पार्टियों से पैसा कमाना कांग्रेस सरकार की विशेषता रही है।

In 2011, when the whole thing was cancelled, Devas went to international arbitration, Govt of India never appointed an arbitrator, was reminded to appoint arbitrator within 21 days, but govt didn't appoint: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Aly4xZbiz3

— ANI (@ANI) January 18, 2022