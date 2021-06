केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत पर कोरोना महामारी के असर को देखते हुए ऐसे सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की लोन गारंटी का ऐलान किया है। इसमें से 50 हजार करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। अन्य क्षेत्रों के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े राहत पैकेज में मेडिकल सेक्टर को लोन गारंटी दी जाएगी। इसके तहत 100 करोड़ तक का लोन 7.95 फीसद ब्याज पर दिया जाएगा। इंडस्ट्री की मदद के लिए वित्त मंत्री ने सोमवार को कुल 8 राहत उपायों की घोषणा की।

Once international travel resumes, first 5 lakh tourists who come to India will not have to pay visa fees. Scheme applicable till March 31, 2022, or will be closed after distribution of first 5 lakh visas. One tourist can avail benefit only once: Finance Min Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/RnLXu9D8lo

