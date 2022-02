Tax on Cryptocurrency : बजट में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जो संशय था, सरकार उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में ऐलान किया था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगाएगी। लेकिन सवाल ये था कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार ने जब कोई कानून ही लागू नहीं किया है, तो इससे होनेवाली आय को वैध कैसे कहा जा सकता है। इस बारे में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि सरकार क्रिप्टो असेट में ट्रेडिंग को गैरकानूनी नहीं मानती है। लेकिन क्रिप्टो से हुई आय को वैसे ही परिभाषित किया जाएगा, जैसे कि जुए में जीते गए पैसों को टैक्स के दायरे में रखा जाता है। इसलिए इस पर 30% की दर से टैक्स लगेगा।

Govt policy is except agriculture all other income is taxable. Currently,we don't have clarity on cryptocurrency, if it's business income,capital gain or speculative income. Some people declare their crypto assets, some don't. Now uniform rate will be 30% tax: Fin Secy

सोमनाथन ने साफ शब्दों में कहा कि क्रिप्टो खरीदना या बेचना गैरकानूनी नहीं है। हमने टैक्सेशन के लिए जो फ्रेमवर्क जारी किया है, उसमें हम क्रिप्टो असेट को वैसे ही देखेंगे, जैसे कि हॉर्स रेस, सट्टा और ऐसे ही दूसरे ट्रांजैक्शन से मिली कमाई को देखते हैं।

Crypto is a speculative transaction, so we are taxing it at a 30% rate. No one knows the real value of Ethereum. Their rate daily fluctuates. One who earns income through crypto will have to now pay 30%. This is the new policy of the govt: Finance Secretary TV Somanathan

