Delhi में सांसदों के फ्लैटों में लगी आग, मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद

डिजिटल डेस्क। राजधानी के डॉ. बिशंबर दास मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट्स में बुधवार दोपहर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। संसद भवन से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित इस अपार्टमेंट में कई राज्यसभा सांसदों के फ्लैट हैं, जिससे प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया।
दमकल विभाग को दोपहर करीब 1:20 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद छह फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। बताया जा रहा है कि आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर लगी और देखते ही देखते उसने पहले और दूसरे फ्लोर को भी अपनी चपेट में ले लिया। तेज लपटों और घने धुएं ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना दिया।
दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और राहत-बचाव कार्य में जुटे हैं। अपार्टमेंट के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई और यातायात प्रभावित हुआ।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अब तक किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, आग की वजहों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। चूंकि यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता है, इसलिए प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले रहा है।
घटनास्थल से आए वीडियो में पुलिसकर्मी लोगों से शांत रहने और अपार्टमेंट खाली करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम स्थिति पर नियंत्रण पाने के प्रयास में जुटी हुई है।