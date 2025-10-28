दिल्ली में आज हो सकती है पहली कृत्रिम बारिश, जानिए बादलों में कैसे छिड़का जाता है केमिकल?

डिजिटल डेस्क। प्रदूषण की चादर में ढकी दिल्ली को साफ हवा दिलाने की कोशिश अब आसमान के जरिए की जा रही है। दिल्ली सरकार आज पहली कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) कराने की तैयारी में है। हालांकि, इसके लिए मौसम का अनुकूल रहना जरूरी है।

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि जैसे ही कानपुर में दृश्यता 2,000 मीटर से बढ़कर 5,000 मीटर होगी, विशेष विमान दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा। मौसम की स्थिति ठीक रही, तो मंगलवार को दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जाएगी।

क्यों कराई जा रही है कृत्रिम बारिश? दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकार ने क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम वर्षा कराने का निर्णय लिया है। इससे हवा में मौजूद धूल और जहरीले तत्व नीचे बैठ जाते हैं, जिससे प्रदूषण में अस्थायी कमी आती है और वायु गुणवत्ता बेहतर होती है। आखिर क्या होती है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें बादलों की भौतिक अवस्था को बदलने के लिए रासायनिक यौगिकों का छिड़काव किया जाता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड, नमक, सूखी बर्फ या अमोनियम नाइट्रेट जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये कण बादलों की नमी को आकर्षित कर संघनन बढ़ाते हैं, जिससे बूंदें भारी होकर बारिश के रूप में गिरती हैं।