लखनऊ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अभूतपूर्व सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एमएलबी भट्ट ने बताया कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक 58 वर्षीय COVID-19 रोगी को रविवार को सफलतापूर्वक दी गई थी। जिस प्लाज्मा का उपयोग किया गया था, वह COVID-19 की बीमारी को मात देकर स्वस्थ हुए तीन मरीजों ने दान किया था। डॉक्टरों का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी में कम इम्युनिटी वाले मरीजों को किसी दूसरे व्यक्ति का प्लाज्मा लेकर उसकी इम्युनिटी बढ़ाते हैं, जो संक्रमण से ठीक हो चुका हो।

बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोर टीम के साथ रविवार को सुबह बैठक में कहा था कि अब कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। प्रदेश के अस्पतालों में सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

