Mumbai Building Collapse : देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के इस्ट बांद्रा इलाके में एक पांच मंजिला इमारत के गिरने की खबर सामने आई है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक इसमें कम से कम 5 लोगों के दबे होने की आशंका है। जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव में जुट गया है। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां और 6 एबुलेंस पहुंच चुकी है। बीएमसी ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि ये हादसा बेहराम नगर इलाके में हुआ है। एक दिन पहले यानी मंगलवार को भी मुंबई के मलाड इलाके में एक तीन मंजिला इमारत गिरने का मामला सामने आया था। हालंकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं थी। अब इस इमारत के गिरने का मामला सामने आया है।

At least five persons are feared trapped after a 5-storey building collapsed in Behram Nagar locality of Bandra (East), Mumbai. Five fire engines, one rescue van, and 6 ambulances have been rushed to the site: BMC

— ANI (@ANI) January 26, 2022