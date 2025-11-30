मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Cyclone Ditwah: उड़ानें रद्द, रेल सेवाएं बाधित, भारत की ओर बढ़ रहा चक्रवात दितवाह

    Cyclone Ditwah alert: श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवात दितवाह अब भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट जारी किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 09:32:55 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 09:33:57 AM (IST)
    Cyclone Ditwah: उड़ानें रद्द, रेल सेवाएं बाधित, भारत की ओर बढ़ रहा चक्रवात दितवाह
    साइक्लोन दितवाह को लेकर अलर्ट जारी (फोटो- ANI)

    HighLights

    1. श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा
    2. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट जारी किया गया
    3. चेन्नई में 54 फ्लाइट्स रद्द, तमिलनाडु में रेल संचालन प्रभावित

    डिजिटल डेस्कः श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवात दितवाह अब भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट जारी किया है। तटीय जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसके चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

    चेन्नई एयरपोर्ट पर 54 उड़ानें रद्द

    चक्रवात के खतरे को देखते हुए चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 54 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। वहीं, तमिलनाडु में रेल संचालन भी प्रभावित हुआ है। सदर्न रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किए हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए वॉर रूम सक्रिय कर दिया है।


    तटीय इलाकों में असर तेज, समुद्र किनारे जाने पर रोक

    पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में दितवाह का प्रभाव दिखने लगा है। तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से समुद्र किनारे न जाने की अपील की है।

    28 टीमें तैनात, NDRF भी अलर्ट पर

    सख्त सुरक्षा तैयारियों के तहत तमिलनाडु में DRF और SDRF की 28 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा NDRF की 5 टीमें, जो FWR और CSSR एसेट्स से लैस हैं, चेन्नई में ड्यूटी पर हैं।

    IMD का ताजा अपडेट

    IMD के अनुसार, चक्रवात दितवाह वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है और तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के समानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है।

    29 नवंबर रात 11:30 बजे यह वेदरणियम से 90 किमी पूर्व-उत्तरपूर्व, करैकल से 90 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, जाफना से 130 किमी उत्तर-उत्तरपूर्व, पुडुचेरी से 160 किमी दक्षिण और चेन्नई से 260 किमी दक्षिण स्थित था।

    मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान अगले 24 घंटों तक इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 30 नवंबर की सुबह और शाम के बीच तट के सबसे नजदीक पहुंच जाएगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.