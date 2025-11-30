Cyclone Ditwah: उड़ानें रद्द, रेल सेवाएं बाधित, भारत की ओर बढ़ रहा चक्रवात दितवाह

डिजिटल डेस्कः श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवात दितवाह अब भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में अलर्ट जारी किया है। तटीय जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसके चलते प्रशासन हाई अलर्ट पर है।

चक्रवात के खतरे को देखते हुए चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 54 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। वहीं, तमिलनाडु में रेल संचालन भी प्रभावित हुआ है। सदर्न रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में बदलाव किए हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए वॉर रूम सक्रिय कर दिया है।

तटीय इलाकों में असर तेज, समुद्र किनारे जाने पर रोक

पुडुचेरी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में दितवाह का प्रभाव दिखने लगा है। तेज हवाओं के साथ समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से समुद्र किनारे न जाने की अपील की है।

28 टीमें तैनात, NDRF भी अलर्ट पर

सख्त सुरक्षा तैयारियों के तहत तमिलनाडु में DRF और SDRF की 28 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा NDRF की 5 टीमें, जो FWR और CSSR एसेट्स से लैस हैं, चेन्नई में ड्यूटी पर हैं।

IMD का ताजा अपडेट

IMD के अनुसार, चक्रवात दितवाह वर्तमान में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय है और तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के समानांतर उत्तर दिशा में आगे बढ़ रहा है।

29 नवंबर रात 11:30 बजे यह वेदरणियम से 90 किमी पूर्व-उत्तरपूर्व, करैकल से 90 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व, जाफना से 130 किमी उत्तर-उत्तरपूर्व, पुडुचेरी से 160 किमी दक्षिण और चेन्नई से 260 किमी दक्षिण स्थित था।

मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान अगले 24 घंटों तक इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 30 नवंबर की सुबह और शाम के बीच तट के सबसे नजदीक पहुंच जाएगा।