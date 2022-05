Assam Floods: असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहां कई हिस्से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हैं। बराक घाटी और दीमा हसाओ जिले समेत पड़ोसी राज्यों के कुछ इलाकों से सड़क और रेल संपर्क मंगलवार को टूटा रहा। असम और मेघायल में कई जगह सड़क और रेल पटरी बह गई। बाढ़ की चपेट में आने से 20 जिलों के करीब दो लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं 11 लोगों की मौत हुई है। इधर नदियों का जल स्तर भी बढ़ रहा है। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी एपी को कहा, अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को चार लोगों की मौत हो गई। ईटानगर में छोटी पहाड़ी पर घर गिरने से दो की मृत्यु हो गई। वहीं अन्य स्थान पर भूस्खलन होने के कारण सड़क निर्माण में लगे 2 लोगों की जान चली गई।

बड़े पैमाने पर भूस्खलन और जलभराव के कारण प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रेलवे ट्रैक, पुलों और सड़क को भारी नुकसान हुआ है। जिस कारण असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघायल के कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। असम के जिलों में करीब दो लाख लोग प्रदेश के बाकी हिस्सों से कटे गए हैं। इन इलाकों में संचार माध्यम बंद कर दिए गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री से बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।

#AssamFloods | In view of damages being caused by natural calamities in the state, Assam Higher Secondary Education Council has suspended HS 1st year examination until further order.

In Dima Hasao district, all examinations are suspended until further order. pic.twitter.com/7yPMXskX7E

